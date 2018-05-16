Бизнес-омбудсмен: Уголовное наказание грозит всем участникам внешнеэкономической деятельности

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Уголовный кодекс, в соответствии с которым вводится ответственность за пособничество другим государствам в принятии ими антироссийских санкций.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Проект закона прошел первое чтение уже на следующий день после того, как он был внесен в Госдуму лидерами всех фракций, а также спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал это дополнение УК опаснейшей ситуацией, создающей риски для всех предпринимателей. Слова Титова приводит его пресс-служба.

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