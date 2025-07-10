Бизнес-омбудсмен в Карелии борется за права предпринимателей, получивших господдержку

Доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей Карелии о об итогах работы за 2024 год показал проблемные сферы для бизнеса, считает вице-спикер парламента республики Илья Раковский.

На заседании Законодательного собрания Карелии 17 июля депутаты единогласно приняли доклад бизнес-омбудсмена Елены Гнетовой о проделанной работе в 2024 году.

В минувшем году Уполномоченный по защите прав предпринимателей республики активно работала с обращениями представителей бизнеса, отстаивала их интересы в судах и инициировала внесения изменений в законодательство. В результате Елене Гнетовой удалось вернуть жалобщикам внушительные суммы. Так, почти на 2 млн рублей для предпринимателей была сокращена сумма задолженности за услуги по обращению с ТКО. Перед бизнесменами была погашена задолженность по контрактам на 43 млн рублей. А за три последних года после вмешательства бизнес-омбудсмена Гнетовой возвращено или не взыскано с карельских предпринимателей около 100 млн рублей.

По мнению заместителя председателя Законодательного собрания Карелии Ильи Раковского, работу Елены Гнетовой трудно переоценить. Она достигла больших успехов в восстановлении прав предпринимателей. Многие конфликты решаются уже в досудебном порядке. Но на некоторые аспекты из доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей органы исполнительной и законодательной власти Карелии должны обратить особое внимание, считает вице-спикер парламента республики.

«Безусловно, Елена Георгиевна - состоявшийся эксперт в сфере защиты предпринимателей практически федерального уровня. Но нам надо обратить внимание на то, какие проблемы вдруг стали выходить на первый план. К проблемным сферам, на которые жалуются представители бизнес-сообщества в регионе, относятся государственная поддержка (требования о возврате субсидий), земельно-имущественные отношения (аренда) и взаимодействие с регоператором по обращению с ТКО. Около 25% усилий уполномоченного уходит на борьбу с региональным оператором и защиту прав тех, у кого незаконно требуют возврата выданной государством субсидии. Разве это нормально? Это сигнал для нас. Системные проблемы, тормозящие развитие бизнеса, необходимо решать не бизнес-омбудсмену, а депутатам и чиновникам», - уверен Илья Раковский.