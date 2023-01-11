Бизнес-омбудсмен в Карелии назвала работников прокуратуры «людьми чести», защищающими права предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии поздравила прокуратуру с профессиональным праздником и оценила ее роль отстаивании интересов бизнеса.

Поздравление Елены Гнетовой опубликовано в Телеграм-канале бизнес-омбудсмена.

«Много сотрудничаю с прокурорскими работниками — сотрудниками как прокуратуры Республики Карелия, так и Генеральной прокуратуры России. Очень уважаю работников прокуратуры за профессионализм, глубину знаний, принципиальность, высокие моральные качества, достоинство! Считаю, что работники прокуратуры — люди чести, отстаивающие справедливость и право закона, порой являясь последней инстанцией в восстановлении прав граждан и предпринимателей!.. Спасибо за помощь в отстаивании прав и законных интересов предпринимателей!» — написала Гнетова.