Бизнес-омбудсмен в Карелии: новый порядок выплат детских пособий не повлияет на гранты предпринимателям

Новый порядок выплат детских пособий, вступивший в силу с 1 января, сохраняет условие, которое касается субсидий и грантов, выданных женщинам-предпринимателям.

Об этом сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, при назначении детских пособий субсидии и гранты не будут учитываться в среднедушевом доходе семьи.

Таким образом, новый порядок сохраняет условия, на основания которых детские пособия женщинам-предпринимателям выдавались до 31 декабря 2022 года.

Проблемы с назначением таких пособий возникали в начале прошлого года. По словам Гнетовой, ей поступали жалобы от женщин-предпринимательниц, которым министерство социальной защиты Карелии отказало в выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Органы соцзащиты мотивировали свои отказы тем, что женщинам выплатили бюджетные субсидии на создание бизнеса, а это привело к увеличению среднедушевого дохода семьи выше уровня, который позволяет получать детские пособия.

Бизнес-омбудсмен обращалась к главе Карелия, депутатам парламента республики и федеральному уполномоченному по защите прав предпринимателей.

Они направили обращения в адрес правительства Российской Федерации, которое согласилось внести изменения в свое постановление, регламентирующее расчет среднедушевого дохода семей. В результате, гранты, субсидии и другие поступления, полученные в денежной форме, имеющие целевой характер, перестали учитывать при расчёте среднедушевого дохода семьи.

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