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Бизнес-омбудсмен в Карелии объяснила избыточность ежедневных медосмотров водителей служебных авто

Новости. Общество
15:08, 02 Апреля 2021
фото: pixabay
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Бизнес-омбудсмен в Карелии Елена Гнетова считает избыточным требование законодательства о ежедневных медосмотрах водителей служебных автомобилей, которые не перевозят пассажиров и грузы.

Об этом она сообщила, комментируя итоги совещания рабочей группы, организованного аппаратом федерального Уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Региональные бизнес-омбудсмены, представителей общественных бизнес-объединений, эксперты обсуждали проблемные вопросы, которые будут включены в ежегодный доклад Уполномоченного президенту РФ.

В частности, речь шла об избыточной нагрузке, которая возложена на предпринимателей в связи с обязанностью проведения за счет собственных средств предрейсовых медицинских осмотров работников, управляющих транспортными средствами.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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