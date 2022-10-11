Бизнес-омбудсмен в Карелии предупредила работодателей о возможных последствиях задержек зарплаты

Работодатели попадут под внеплановые проверки, если их работники пожалуются на задержки заработной платы.
Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, комментируя изменения в постановлении правительства РФ о моратории на внеплановые проверки бизнеса.
Этот мораторий перестанет действовать, «если от работников поступила информация о невыплате/неполной выплате зарплаты», пояснила бизнес-омбудсмен.
«Внеплановая проверка возможна, если нарушение трудовых прав работников носит массовый характер невыплаты заработной платы носит массовый характер — свыше 10% среднесписочной численности или более 10 человек», — говорится в сообщении на официальном сайте уполномоченного.
Такие внеплановых проверки проводятся при условии согласования с органами прокуратуры, добавила бизнес-омбудсмен.
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