Бизнес-омбудсмен в Карелии предупредила работодателей о возможных последствиях задержек зарплаты

Работодатели попадут под внеплановые проверки, если их работники пожалуются на задержки заработной платы.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, комментируя изменения в постановлении правительства РФ о моратории на внеплановые проверки бизнеса.

Этот мораторий перестанет действовать, «если от работников поступила информация о невыплате/неполной выплате зарплаты», пояснила бизнес-омбудсмен.

«Внеплановая проверка возможна, если нарушение трудовых прав работников носит массовый характер невыплаты заработной платы носит массовый характер — свыше 10% среднесписочной численности или более 10 человек», — говорится в сообщении на официальном сайте уполномоченного.

Такие внеплановых проверки проводятся при условии согласования с органами прокуратуры, добавила бизнес-омбудсмен.