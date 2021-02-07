Бизнес-омбудсмен в Карелии разъяснила, от каких обязанностей перед покупателями освобождены торговцы

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила разъяснения к постановлению правительства РФ об изменениях в правилах торговли.

Согласно документу, исключен целый ряд обязанностей продавцов и организаций торговли.

Продавцы больше не обязаны:

— бесплатно погрузить крупногабаритный товар на транспортное средства потребителя, если доставка осуществляется силами последнего;

— вести книгу отзывов и предложений. Ранее ее нужно было предоставить по требованию потребителя;

— ознакомить потребителя по его требованию с товарно-сопроводительной документацией.

От каких еще обязанностей теперь освобождены торговые организации, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".