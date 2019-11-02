Бизнес-омбудсмена выберут в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о начале приема предложений о кандидатах на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике.

В тексте документа отмечается, что в соответствии с Порядком учета мнения предпринимательского сообщества при назначении на должность карельского бизнес-омбудсмена, утвержденного указом главы Карелии, объявить о начале приема предложений о кандидатах на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Карелия.

С 2013 года эту должность занимает Елена Гнетова.

Напомним, уполномоченный назначается руководителем региона, кандидатура должна быть согласована с карельским парламентом и уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей.