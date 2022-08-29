Бизнес-омубдсмен в Карелии выступила против ужесточения контроля над содержанием рекламных объявлений

Ужесточение требований к содержанию рекламных материалов граждан, которое может произойти после изменений в федеральном законодательстве, ударит по бизнесу — пострадают более 200 компаний в Карелии.

Такое мнение высказала региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова. Она прокомментировала законопроект о внесении изменений в федеральный закон о рекламе.

Предлагаемые поправки касаются наружной рекламы, в том числе цифровых рекламных конструкций, на которых размещаются электронные объявления физических лиц. Для этих целей предлагается определить Единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений.

Как следует из пояснительной записки, проект федерального закона разработан для защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с рисками распространения недостоверной информации, в том числе, из-за рубежа.

«В соответствии с докладом ФАС, где обобщена правоприменительная практика государственного надзора в сфере рекламы, количество выявленной недостоверной рекламы за 2021 год существенно снизилось, т. е. цели регулирования не соответствуют указанной проблеме», — считает Гнетова.

По ее мнению, существует риск монополизации рынка в связи с его передачей Единому оператору, как коммерческой структуре. Единый оператор будет участвовать в разработке и согласовании схем размещения рекламных конструкций во всех регионах РФ, он получит преференции, которых лишены остальные распространители рекламы.

«В Республике Карелия рекламную деятельность… осуществляют 202 индивидуальных предпринимателя и юридических лица, в случае принятия законопроекта деятельности большинства из них может быть нанесен значительный ущерб», — пояснила бизнес-омбудсмен.

Она подготовила поправки к федеральному законопроекту и направила их в Законодательное собрание Карелии.