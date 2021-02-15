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Бизнес получит льготные кредиты на строительство гостиниц и турбаз

Новости. Экономика
09:12, 16 Февраля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Правительство утвердило правила предоставления льготных займов на строительство отелей.

Текст постановления 15 февраля размещен на сайте кабмина.

Ставки по таким займам составят 3–5%, их будут выдавать на срок до 15 лет. Получить кредит на строительство отеля по сниженной ставке смогут организации, у которых нет долгов по зарплатам перед сотрудниками и налоговых задолженностей.

Правительство установило и требования к строящимся объектам — площадь гостиницы должна превышать 5 тыс. кв. м. Номерной фонд должен составлять от 120 номеров, если гостиница представляет собой отдельный объект и от 150 — если отель находится в многофункциональном здании, например в составе офисного или торгово-развлекательного центра. Если отель расположен в МФК, он должен занимать не менее 10% его площади и соответствовать категории "три звезды" или выше.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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