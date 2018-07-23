Бизнес стал реже уходить из Карелии

Сокращение числа юридических лиц в Карелии замедлилось в первом полугодии 2018 года – этот показатель, по словам премьер-министра Александра Чепика характеризует ситуацию с "бегством" бизнеса из республики.

По данным Карелиястата, в январе-июне 2018 года было ликвидировано 1378 организаций и создана 531 новая компания.

Разница между количеством закрытых и зарегистрированных фирм составила 38,5%.

В 2017 года этот показатель был значительно больше. Тогда количество ликвидированных организаций в 2,2 раза превысило число зарегистрированных.

Подробнее о ситуации с бизнесом в Карелии читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".