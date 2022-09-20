890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в августе?
20.09.2022 11:49
Автомобиль вылетел на тротуар в результате жесткой аварии в Петрозаводске (ВИДЕО)
03.10.2022 15:02
Глава Минздрава Карелии предупредил об опасных паразитах
Сегодня 11:15
Здоровье жителей районов Карелии берегут врачи из Монголии, Индии и Саудовской Аравии
03.10.2022 15:55

Бизнес в Карелии не ожидает потрясений в ближайшие месяцы

Новости. Экономика
12:50, 04 Октября 2022
фото: © depositphotos

Новости партнеров

Большинство руководителей предприятий Карелии считает, что ситуация в экономике останется стабильной в ближайшие месяцы.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного Карелиястатом.

В обрабатывающих производствах, к которым относится большинство предприятий Карелии, снижение выпуска продукции ожидает лишь 8% респондентов.  В сфере добычи полезных ископаемых все опрошенные руководители компаний ответили, что прогнозируют сохранение достигнутых показателей производства.

По результатам опроса Карелиястат составил индекс предпринимательской уверенности, который отражает общую оценку бизнесом ситуации на своих предприятиях. Этот индекс не изменился по сравнению с тем, который был опубликован в середине года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2022, 12:37
Глава Карелии объяснил, почему мобилизованы мужчины старше 40 лет
02.10.2022, 22:00
Аналитик: что будет с долларом и евро в ближайшее время
27.09.2022, 13:31
Правительство Карелии объяснило, каких запасников не отпустят в отпуск
03.10.2022, 10:34
В Карелии не хватает работников на самые востребованные специальности
28.09.2022, 09:07
Пассажиры такси в Петрозаводске должны быть готовы к возможной даче объяснений по поездке
01.10.2022, 09:35
Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Карелии

Чтиво

03.10.2022 13:56
Частная жизнь
Пилит и получает кайф
Тренер по плаванию Анастасия Фофанова рассказала, как стала первой представительницей прекрасного пола в Карелии, которая профессионально валит лес.
«Как попадут за рубеж, так и преображаются»
22.09.2022 09:50
«Все начиналось с 30 курочек»
12.09.2022 14:56
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.