Бизнес в Карелии не ожидает потрясений в ближайшие месяцы

Большинство руководителей предприятий Карелии считает, что ситуация в экономике останется стабильной в ближайшие месяцы.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного Карелиястатом.

В обрабатывающих производствах, к которым относится большинство предприятий Карелии, снижение выпуска продукции ожидает лишь 8% респондентов. В сфере добычи полезных ископаемых все опрошенные руководители компаний ответили, что прогнозируют сохранение достигнутых показателей производства.

По результатам опроса Карелиястат составил индекс предпринимательской уверенности, который отражает общую оценку бизнесом ситуации на своих предприятиях. Этот индекс не изменился по сравнению с тем, который был опубликован в середине года.