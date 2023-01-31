Бизнес в Карелии не получит тех мер господдержки, которые действовали во время ковида

Власти Карелии пересмотрят меры господдержки бизнеса в связи с отменой ограничительных мер, действовавших во время пандемии коронавируса.

Об этом заявил на совещании с правительством глава республики Артур Парфенчиков.

«Был ковид, мы, в принципе, старались просто поддержать как можно большее число предпринимателей… Ограничительные меры, которые мешали бизнесу работать в ковидные времена — они сейчас ушли. Поэтому сейчас меры поддержки должны вернуться к доковидным временам с точки зрения приоритетности. То есть мы должны аккумулировать средства поддержки на тех проектах, которые дадут реальный эффект, максимально быстрый — и рабочими местами, и заработной платой (официальной, естественно), и налогами в бюджеты», — пояснил губернатор.