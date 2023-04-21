Бизнес в туристической деревне Карелии мешает дачникам, считает предприниматель

Конфликт между жителями деревни Киндасово и предпринимателями все еще не решен.

Киндасово — старинное карельское село в Пряжинском районе на берегу реки Шуя. Деревня прославилась своим ежегодным летним фестивалем сельского юмора. В 2023 году праздник впервые за долгое время был отменен. Это произошло на фоне борьбы местных жителей с бизнесом, который привозит туристов в деревню круглый год.

Предприниматель Светлана Хребтова, которая с 2018 года организовывает экскурсии по деревне, считает, что бизнес мешает «дачникам», людям, не живущим в деревне круглый год. В 2013 году в Киндасово было прописано всего 14 человек. Большинство людей приезжают в Киндасово из Петрозаводска и Пряжи, чтобы работать в огороде и заботиться о домах, доставшихся в наследство от предков. Светлана же недавно купила дом в деревне и работает здесь круглый год. Она хочет видеть Киндасово многолюдным и популярным местом.

Почему местные жители не согласны с предпринимателем, и можно ли решить этот конфликт, читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».