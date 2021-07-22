Бизнес-зал с детским уголком и душевой открыли на железнодорожном вокзале в Петрозаводске

Бесплатно услугами нового бизнес-зала смогут воспользоваться пассажиры с билетами в вагоны бизнес-класса и с детьми до двух лет.

В Петрозаводске официально открыли бизнес-зал на железнодорожном вокзале. В новом помещении, где нашли воплощение современные дизайнерские и технические решения с учетом архитектурных особенностей вокзального комплекса, созданы условия и для маломобильных граждан. Об этом сообщается на сайте правительства.

В бизнес-зале есть комфортная переговорная комната и зона отдыха, детский игровой уголок, душевая. Гости зала, рассчитанного на сорок человек, могут воспользоваться системой «шведский стол» или заказать напитки и блюда из отдельного меню. Бесплатно услугами бизнес-зала как до, так и после поездки могут воспользоваться пассажиры с билетами в вагоны бизнес-класса и с детьми до двух лет. Стоимость пребывания в бизнес-зале в течение трех часов для остальных пассажиров составляет 2400 рублей, утонили в правительстве региона.

Ранее глава Петрозаводска предлагал обсудить, какой арт-объект установить на ж/д вокзале.