Бизнесмен из Карелии, пытавшийся купить сыну место в первом классе элитной школы, задержан в Петербурге

При попытке дачи взятки в 200 тысяч рублей в Петербурге задержан бизнесмен из Карелии.

Как сообщает издание «Конкретно.ру», 36-летний уроженец Грузии был задержан 29 августа днем в ресторане на Загребском бульваре. Кавказец пытался вручить конверт с 200 тысяч рублей заместителю директора инженерно-технологической школы за устройство своего сына в первый класс «мимо правил».

Возбуждено уголовное дело за дачу взятки. «Брали» бизнесмена сотрудники уголовного розыска и службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ.

Внимание правоохранителей к бизнесмену давнее: ранее он был судим на 3,5 года за нарушение правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью.