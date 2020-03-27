Бизнесмен из Карелии рассказал об экономических последствиях эпидемии коронавируса

Предприниматель Роман Гольцев о том, что ждет страну и бизнес после эпидемии и очередного экономического кризиса.

"Какой бы оптимистичный сценарий развития ситуации в российской экономике мы не рассматривали, как было, уже точно не будет. Совпадение сразу нескольких довольно серьезных причин, которые имеют негативные последствия в один промежуток времени, бывает крайне редко. Три черных лебедя – это уже стая: коронавирус, падение цены на нефть, политическая обстановка в стране. Можно говорить о том, что одно следствие другого, но только отчасти. В мире не работают некоторые заводы, не летают самолеты, люди сидят дома. Все эти причины уменьшают спрос на энергоносители, в первую очередь – на нефть. Нефть упала в цене – упал рубль. В очередном падении национальной валюты цена на нефть только катализатор, фундаментальные причины – в отсутствии сильной экономики в России", – считает известный в Петрозаводске предприниматель Роман Гольцев.

Читайте полностью его статью "Больницы и школы важнее ракет" в рубрике "Капитал".