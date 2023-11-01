Бизнесмен из Медгоры пойдет под суд за торговлю подозрительным табаком на огромную сумму

В медвежьегорский суд ушло уголовное дело о продаже немаркированных табачных изделий.

Сотрудники Следкома республики завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины. Индивидуального предпринимателя обвиняют в покупке и продаже немаркированных табачных изделий.



По версии следствия, с января 2021 года по август 2023 года индивидуальный предприниматель в арендованных магазинах Медвежьегорского района продавал немаркированную табачную продукцию, а также сигареты с подложными акцизными марками российского и иностранного производства.



Часть подозрительной продукции изъяла полиция. Всего бизнесмен успел купить и продать незаконного табака на сумму более 2 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд, рассказали в региональном Следкоме.



Медвежьегорцу грозит до шести лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.