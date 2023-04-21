Бизнесмен из Петрозаводска пойдет под суд за продажу своим клиентам чужих квартир

По версии следствия, потерпевшим нанесен ущерб в 3 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Заместитель прокурора республики Дмитрий Гаррес утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Петрозаводска. Его обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в августе 2020 года бизнесмен, руководитель фирмы по покупке и продаже недвижимости заключил с клиентами договоры предварительной купли-продажи квартир в строящемся доме на улице Балтийской.



При этом, считают в прокуратуре республики, мужчина знал, что жилье уже купили другие люди по договорам долевого участия в строительстве.



После оформления сделок злоумышленник свои обязательства по продаже квартир не исполнил, полученными деньгами распорядился в личных целях.

В результате трем потерпевшим причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей. Уголовное дело вместе с исковыми заявлениями потерпевших о взыскании ущерба направлено в Петрозаводский городской суд.