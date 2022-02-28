Бизнесмен из Петрозаводска «потерял» в ночном клубе полмиллиона рублей

Предприниматель не нашел 500 тысяч рублей, оставленных в кармане куртки в раздевалке ночного клуба.

В полицию Петрозаводска обратился 40-летний местный бизнесмен. Он заявил, что в раздевалке ночного клуба в центре города из кармана его куртки пропали 500 тысяч рублей, которые незадолго до случившегося он снял со своего счета в банке.

— Работница гардероба и охранники ночного клуба пытались убедить мужчину, что денег в кармане его куртки не было, — рассказал «Столице на Онего» помощник прокурора Петрозаводска Семен Вяря. — Но мужчина им не поверил и сразу же обратился за помощью в полицию. Однако в тот же день бизнесмен снова появился в отделе полиции. Он признался, что обнаружил все эти полмиллиона в бардачке собственного автомобиля, припаркованного у дома, в котором он проживает.

В результате, отметил представитель надзорного ведомства, в возбуждении уголовного дела по краже денег в ночном клубе полиция отказала. В связи с этим, неприятным для работников увеселительного заведения инцидентом, Семен Вяря просит напомнить забывчивым гражданам об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.