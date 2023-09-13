Бизнесмен из Санкт-Петербурга планирует построить крематорий в Петрозаводске

В Сулажгоре собираются обустроить учреждение для кремации умерших.

Как стало известно «Фактор News», частный бизнес готов решить проблему с дефицитом мест на кладбищах Петрозаводска. В Сулажгоре планируют возвести крематорий. Торги на земельный участок, который целенаправленно выделили под постройку этого сооружения, прошли еще в апреле этого года.

«Мы проверили фирму, выигравшую торги, и пока сказать о ней плохо нельзя: компания, учрежденная питерским бизнесменом, работает с 2006 года. Сначала занималась недвижимостью, потом «розничной торговлей предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах», а с 2019 года основной вид деятельности - организация похорон и представление связанных с ними услуг», - пишет «Фактор News».

Получила ли компания разрешение на строительство, читайте здесь.