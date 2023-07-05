Бизнесмен отсидит 3 года за мошенничество при ремонте пожарных машин в Петрозаводске

Руководитель ООО «Виктория» дал указание своим подчиненным выполнить только часть ремонта пожарных автомобилей и «заработал» 4,5 млн рублей.

Петрозаводский городской суд вынес приговор по коррупционному уголовному делу в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что в 2020 году ГУ МЧС России по республике и ООО «Виктория» заключили три контракта на капитальный ремонт пяти пожарных автомобилей на общую сумму более 9,5 млн рублей.

После осмотра поступившей пожарной техники бизнесмен дал подчиненным указание выполнить только часть ремонтных работ.

Заказчику был причинен ущерб в 4,5 млн рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии. Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ республики.



Предприниматель во всем признался и добровольно возместил ущерб.

Суд отправил злоумышленника в колонию общего режима на три года. Также ему предстоит выплатить штраф в 200 тысяч рублей. Мужчину взяли под стражу в зале суда.