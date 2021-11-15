Бизнесмен Петрозаводска, который не стал депутатом, удивил избирателей, выполнив предвыборные обещания

Дмитрий Фабрикантов не стал депутатом, но выполнил для избирателей все обещания, которые дал им перед выборами, чем очень всех удивил.

В этом году общественность познакомилась с новой фигурой в карельской политике — Дмитрием Фабрикантовым.

Крупный предприниматель, производственник, меценат и благотворитель, Дмитрий в этом году участвовал в выборах в Петрозаводский городской совет. Несмотря на то, что победу Фабрикантов не одержал, он заявил, что планирует продолжать общественно-политическую деятельность. Мы взяли интервью и узнали, чем сейчас занимается Дмитрий Фабрикантов и что планирует делать в будущем.

По словам Дмитрия Фабрикантова, предвыборная кампания не прошла бесследно.

«Я много общался с жителями, смотрел, чего людям не хватает. Нужно ведь отталкиваться от потребностей людей, а не самому выдумывать, чем заняться. Сейчас активно ведется работа по обращениям избирателей. Уже помог решить некоторые проблемы и буду делать это и дальше», — рассказал Дмитрий.

— Люди не удивлены, что выборы закончились, депутатом Вы не стали, а обещания выполнить намерены?

— Конечно, удивлены. Многим не верится, что про них не забыли и хотят помочь. Когда встречаешь такую обратную связь, это заряжает, понимаешь, что двигаешься в правильном направлении.

Какую помощь оказывает Дмитрий Фабрикантов избирателям и почему не удалось ему стать депутатом, читайте здесь.