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Бизнесмен Петрозаводска, который не стал депутатом, удивил избирателей, выполнив предвыборные обещания

Новости. Общество
13:48, 24 Ноября 2021
фото: © Дмитрий Фабрикантов, личный архив

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Дмитрий Фабрикантов не стал депутатом, но выполнил для избирателей все обещания, которые дал им перед выборами, чем очень всех удивил.

В этом году общественность познакомилась с новой фигурой в карельской политике — Дмитрием Фабрикантовым.

Крупный предприниматель, производственник, меценат и благотворитель, Дмитрий в этом году участвовал в выборах в Петрозаводский городской совет. Несмотря на то, что победу Фабрикантов не одержал, он заявил, что планирует продолжать общественно-политическую деятельность. Мы взяли интервью и узнали, чем сейчас занимается Дмитрий Фабрикантов и что планирует делать в будущем.

По словам Дмитрия Фабрикантова, предвыборная кампания не прошла бесследно.

«Я много общался с жителями, смотрел, чего людям не хватает. Нужно ведь отталкиваться от потребностей людей, а не самому выдумывать, чем заняться. Сейчас активно ведется работа по обращениям избирателей. Уже помог решить некоторые проблемы и буду делать это и дальше», — рассказал Дмитрий.

— Люди не удивлены, что выборы закончились, депутатом Вы не стали, а обещания выполнить намерены?

— Конечно, удивлены. Многим не верится, что про них не забыли и хотят помочь. Когда встречаешь такую обратную связь, это заряжает, понимаешь, что двигаешься в правильном направлении.

Какую помощь оказывает Дмитрий Фабрикантов избирателям и почему не удалось ему стать депутатом, читайте здесь.

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Комментарии

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Murphy
2021-11-24 15:26:29
А пускай ка Фабрика расскажет как на заре карьеры вместе с братом не выплачивал месяцами зарплату рабочим.
Виктория Миронова
2021-11-24 15:49:11
Murphy, хах) это в 90-е что ли было? И потом выплатили?
Леонид
2021-11-24 14:55:40
Так то вроде и молодец,но неужели в его партии Позднякова, проворовавшаяся ещё в едресне?
кенгуру
2021-11-24 14:51:44
Позднякова как чемодан без ручки, неси тяжело, да и выбросить жалко. Так что делайте выводы
Ирина
2021-11-24 14:48:47
Позднякову надо было сбрасывать со счетов сразу же, глядишь бы и выиграл
12345
2021-11-24 14:30:10
На вопрос о том, как финские компании привлекут к ремонту дорог в Петрозаводске, кандидат так не ответил.
demari
2021-11-24 13:58:05
Сразу видно , что не эдросс . Те только болтать умеют и бюджет пилить . ))
кенгуру
2021-11-24 15:38:28
demari, а он не умеет?
Сергей
2021-11-24 14:10:44
demari, +++++++ и не пристав , это точно .
Hовый
2021-11-24 13:56:39
Если комменты закрыты - не читаю. Усматриваю пренебрежение к читателям
Саныч
2021-11-24 14:43:48
Hовый, да уж, я бы комментарии от тебя вообще закрыл.
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