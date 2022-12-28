Бизнесмен подарил БСМП Петрозаводска инвалидные кресла и костыли

Индивидуальный предприниматель вручил больнице в Петрозаводске инвалидные кресла, кресло-туалет, опоры-ходунки и костыли.
Индивидуальный предприниматель, занимающийся перевозками людей с ограниченными возможностями, подарил больнице скорой медицинской помощи вспомогательное оборудование.
Это инвалидные кресла, кресло-туалет, опоры-ходунки и костыли для хирургического и травматологического отделений БСМП.
«Нам необходимы кресла-каталки, чтобы медицинские сестры и санитарки могли спокойно перевозить пациентов, так как наше отделение сложное, с большим количеством маломобильных больных. Такое оборудование всегда востребовано», - сказала старшая медсестра хирургического отделения №2 БСМП Анастасия Бремстрем.
В паблике больницы поблагодарили доброжелателя за подарки.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание