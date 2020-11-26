Бизнесмен пришел на свадьбу с шестью беременными от него подругами (ВИДЕО)

В Нигерии скандальный бизнесмен по кличке Красавчик Майк явился на свадьбу актера вместе с шестью беременными от него подругами.

Красавчик Майк, чье настоящее имя Майк Эз-Нвали Нвогу, — известный любимец женщин и владелец ночного клуба в крупнейшем городе Нигерии, Лагосе, — был гостем на свадьбе актера Нолливуда и комика Уильямса Учембы и его девушки, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Daily Mail.

Плейбой в розовом костюме демонстративно погладил по животу каждую из своих одетых в костюмы и платья из одинаковой серебристой блестящей ткани спутниц. В своем Instagram он написал: "Это не кинематографический трюк... Мы просто живем своей лучшей жизнью".

Красавчик Майк известен своими экстравагантными выходками. В сентябре 2019 года он позировал с пятью женщинами в свадебных платьях и сказал, что мечтает жениться на двух бывших и трех нынешних подругах. В 2017 году его арестовали за то, что он пришел на свадьбу с несколькими девушками на поводках.

Нигерийскую киноиндустрию часто называют Нолливуд по аналогии с Голливудом. Кинематограф Нигерии — крупнейшая киноиндустрия в Африке с точки зрения доходов и количества фильмов, производимых в год.