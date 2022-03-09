Бизнесмен в Карелии пойдет под суд за мошенничество с налогами

В Сортавальском районе руководителя двух компаний подозревают в покушении на мошенничество с налоговыми возвратами.

По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором двух обществ с ограниченной ответственностью, в октябре 2020 года предоставил в налоговый орган заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи башенного крана, якобы заключенной между возглавляемыми им организациями. Он планировал получить из федерального бюджета в качестве налогового возврата более 100 000 рублей. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Как выяснилось, еще в июне 2020 года этот кран был передан обвиняемым по договору аренды с правом выкупа в другую организацию. На момент составления им фиктивного договора купли-продажи техника уже находилась в пользовании новой компании.

Сотрудники налоговой службы при проведении камеральной проверки выявили признаки фиктивности сделки и направили материалы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, бизнесвумен в Карелии грозит 6 лет колонии за обман налоговой службы.