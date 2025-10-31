Бизнесмен в Карелии выплатил более 140 млн рублей налогов, чтобы избежать тюрьмы

В Карелии руководитель компании по производству пиломатериалов полностью погасил налоговые долги на сумму 144 миллиона рублей, чтобы избежать уголовной ответственности.
По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год предприниматель умышленно занижал реальные доходы своего предприятия, чтобы незаконно применять упрощенную систему налогообложения. Его действия нанесли ущерб государственному бюджету в размере более 142 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело.
Следователем проведена разъяснительная работа, руководителю коммерческой организации доведены положения действующего законодательства о возможности прекращения уголовного преследования в связи с возмещением причиненного ущерба.
В Следкоме пояснили, что в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, уголовное дело о налоговых преступлениях может быть прекращено, если обвиняемый впервые привлекается по такой статье и полностью возместил причиненный государству ущерб.
Предприниматель погасил всю сумму недоимки, а также начисленные пени и штраф. Общий размер выплат составил 144 миллиона рублей.