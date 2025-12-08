Бизнесмен в Костомукше получил арктический гектар под ферму с малиной и пчелами

В Костомукше предприниматель Григорий Реснянский выращивает садовую малину и разводит пчел.
Резидент Арктики реализует свой проект с февраля 2024 года, рассказали в Министерстве экономического развития Карелии. Особенность проекта — выращивание сразу нескольких сортов малины: ранних, средних, поздних и ремонтантных (плодоносящих неоднократно в течение одного сезона). Это позволит собирать урожай практически до наступления первых заморозков. Пчелы, в свою очередь, обеспечат натуральное опыление и повысят вкусовые качества ягод, считает фермер.
Григорий Реснянский как резидент Арктической зоны получил земельный участок в аренду без проведения торгов. Затем предприниматель приобрел трактор, закупил ульи и засеял территорию медоносными растениями.
— Земля не использовалась многие десятки лет, и возвращение участка в сельскохозяйственный оборот потребовало больших усилий. За прошедший сезон мы расчистили территорию от кустарника, восстановили плодородный слой. Для улучшения качества почвы на первом участке были посеяны сидераты, которые стали кормовой базой для пчел. Осенью высадили около 200 саженцев малины трех сортов, — рассказал Григорий Реснянский.
Пока рано говорить об объемах урожая — фермеры ждут следующий сезон. Также ими приобретены 12 ульев и заселены пчелами.
