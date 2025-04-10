Бизнесмена осудили за продажу поддельных сигарет на севере Карелии

Суд вынес приговор жителю Беломорского округа за продажу немаркированных табачных изделий.
Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Беломорского округа. Мужчину осудили за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий.
Суд установил, что с января по июнь прошлого года мужчина приобретал немаркированную табачную продукцию, которую продавал в принадлежащем ему ларьке в Беломорске.
Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ Карелии, которые изъяли из незаконного оборота табачную продукцию стоимостью свыше 300 тысяч рублей.
Суд оштрафовал на 120 тысяч рублей жителя Беломорского округа, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание