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Бизнесмена из Петрозаводска, обвиняемого в убийстве, отправили в тюремную больницу после жалоб на галлюцинации

Новости. Общество
12:49, 08 Июня 2020
фото: © МВД Карелии
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Предпринимателя из Петрозаводска Евгения Яблокова, обвиняемого в убийстве, перевели из СИЗО в больницу УФСИН – РБ-2 в Медвежьегорск после жалоб на галлюцинации.

Сегодня в Верховном суде Карелии судья Валерий Гердюк рассмотрел апелляционное заявление на решение Петрозаводского городского суда по делу предпринимателя Яблокова, обвиняемого в убийстве, и оставил в силе решение первой инстанции, заключившей обвиняемого под стражу до 17 июля.

Как сообщил представитель потерпевшей стороны Анатолий Хоменя, на заседании в суде помимо него присутствовал адвокат обвиняемого Анатолий Парфенчиков и прокурор.

Арестованный Яблоков в зале заседания отсутствовал, так как 3 июня, по информации Хомени, он был переведен из СИЗО в больницу УФСИН – РБ-2 в Медвежьегорск.

"Обвиняемый заявил, что ему в связи с заболеванием должны давать таблетки, а так как лечение не проводят, у него начались галлюцинации, - сообщил Анатолий Хоменя. – И его увезли в больницу УФСИН в Медвежьегорск на лечение".

Также, по словам Хомени, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая будет проводиться в Санкт-Петербурге.

Напомним, днем 18 марта у дома №44 по улице Правды из охотничьего ружья был убит гражданин Азербайджана - водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.

В убийстве обвиняется известный в Петрозаводске бизнесмен Евгений Яблоков. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в дневное время 18 марта 2020 года подозреваемый, находясь на улице в городе Петрозаводске, в ходе конфликта с мужчиной выстрелил в него из своего охотничьего карабина. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска полиции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-06-08 13:54:48
Будущее строит,с Шандаловичем.
кир
2020-06-08 13:38:32
Познер ему не поможет.
новый
2020-06-08 13:34:31
Закосить хочет ? Не получится. Даже у ночного фотографа не получилось.
Гость
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