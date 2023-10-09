Бизнесмена, торговавшего банковскими счетами, осудили в Петрозаводске

Мужчину признали виновным в торговле электронными деньгами.

Петрозаводский горсуд признал 41-летнего мужчину виновным в сбыте электронных средств, сообщили в Следкоме Карелии.



Следствие и суд установили, что в 2019 году горожанин являлся номинальным директором частной фирмы, но на деле не собирался руководить ей.



Вместо этого он открывал на свое ООО банковские счета, после чего продавал ключ доступа другим лицам. Суд наказал его штрафом в размере более 100 тысяч рублей.