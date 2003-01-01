Бизнесмену Леониду Белуге 1 октября вынесут приговор

Сегодня, 1 октября, в Петрозаводском городском суде вынесут приговор бизнесмену и экс-депутату Леониду Белуге.

Леонида Белугу, напомним, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По версии следствия, предприниматель передал экс-председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку за некие преференции взятку 8,6 млн рублей в виде продажи двух квартир по заниженной цене. Боднарчук, получивший 14,5 лет, сейчас находится на СВО.

Сам Леонид Белуга вину не признает. Прокуратура потребовала приговорить Белугу к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в десятикратном размере суммы взятки — 86,7 млн рублей.

На минувшей неделе Белуга опубликовал на своей странице свое последнее слово, которое зачитал в суде. По его словам, ему скрывать от общества нечего. Он утверждает, что в 2020 году ему предлагали дать показания на Геннадия Боднарчука и дело бы прекратили, но он отказался. Кроме того, Белуга утверждает, что никакой взятки не было, просто часть денег была передана наличными, что 8 лет назад было распространенной практикой.

— Став обвиняемым и подсудимым, я вижу, насколько сложно доказать свою правоту и невиновность. Практически 5 лет я исключительно законными средствами и способами доказываю свою невиновность. Поверьте мне, все это время я нахожусь в состоянии стресса и полной неопределенности своей судьбы. Если в начале процесса я чувствовал себя борцом за справедливость, то после выступления гособвинителя в прениях — мальчиком для битья, — заявил Белуга в последнем слове.

Оглашение приговора судьей Татьяной Петиной намечено на 14 часов.

Накануне экс-депутату и бизнесмену Виталию Красулину смягчили приговор.