Бизнесмену отменили несправедливый тариф на электроэнергию после вмешательства бизнес-омбудсмена Карелии

Индивидуальный предприниматель из Медвежьегорска, который несколько лет назад прекратил использовать свой жилой дом для коммерческой аренды, столкнулся с несправедливой ситуацией.
Несмотря на изменение характера использования объекта, он по-прежнему был вынужден оплачивать электроэнергию по завышенному коммерческому тарифу.
Самостоятельные попытки предпринимателя изменить тариф на обычный, «для населения», успеха не принесли. Обращения в ресурсоснабжающую организацию также не дали результата, создав ситуацию правового тупика и необоснованной финансовой нагрузки.
К решению проблемы подключилась Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова. Рассмотрев обращение бизнесмена, она направила официальный запрос гарантирующему поставщику электроэнергии с просьбой разобраться в ситуации и привести договорные отношения в соответствие с фактическим использованием помещения.
Благодаря оперативному вмешательству института бизнес-омбудсмена, договор энергоснабжения был перезаключён в кратчайшие сроки. Теперь расчёты за электроэнергию ведутся по корректному, социальному тарифу, а справедливость — восстановлена.
Елена Гнетова призвала предпринимателей обращаться к ней, если они также столкнулись с похожей или иной проблемой в ведении бизнеса.
