Бизнесмены Карелии просят рассказать о них на китайском

Центр поддержки экспорта в Карелии зафиксировал рост числа заявок местных компаний на создание информационных материалов о своей деятельности на китайском языке.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Корпорация развития Республики Карелия", под эгидой которой работает Центр поддержки экспорта.

Центр предлагает бесплатные услуги по переводу на иностранные языки информационных, презентационных и других материалов, размещенных на интернет-сайтах карельских организаций.

"С нашей помощью сайт можно создать как на английском языке, так и на любых других языках по желанию предпринимателя.

Например, на данный момент большой популярностью пользуются финский и китайский языки", - приводит слова представителей Центра пресс-служба Корпорации развития.

Чем вызван такой спрос, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".