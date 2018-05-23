Бизнесмены предложили чиновникам отказаться от отдыха в "недружественных" странах

Российским госслужащим стоит отказаться от отдыха в зарубежных странах, которые ввели санкции против России, а также продать имеющуюся там недвижимость, следует из открытого письма российских бизнесменов, направленного спикерам Госдумы и Совета федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

Как сообщает РИА Новости, письмо подписано главой ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахманом Янсуковым.

"Во все времена государственные служащие были оплотом сохранения и развития страны. Чиновники должны быть образцом для поведения рядовых граждан, а их деятельность направлена на всестороннее развитие своего Отечества, — говорится в письме.— Именно поэтому недопустимо, когда отечественные чиновники проводят свой отпуск в странах, которые ввели в отношении России экономические, политические и "культурные" санкции".

По мнению предпринимателей, сложившаяся в настоящий момент ситуация, при которой российские госслужащие крепко связаны с "недружественными" странами имущественными, семейными и финансовыми связями, создает опасный прецедент, который ставит под угрозу безопасность страны. При этом в письме отмечается, что особый интерес для западных спецслужб могут представлять дети чиновников, многие из которых обучаются в западных учебных заведениях.

"Особое внимание данный вопрос приобретает в контексте наличия у российских госслужащих зарубежной недвижимости, а также с учетом обучения детей отечественных чиновников за рубежом. Складывается ситуация, при которой бюджетные деньги Российской Федерации, выплаченные в качестве заработной платы государственным служащим, направляются на развитие зарубежной системы образования и туристической отрасли, — отмечают авторы письма. — Не стоит забывать также о возрастающем уровне угрозы со стороны зарубежных специальных служб. Любой российский государственный служащий, отдыхающий за рубежом, может стать объектом вербовки. Кроме того, дети чиновников, находящиеся за рубежом, — это самый действенный рычаг давления на их родителей".

В связи со сложившейся ситуацией бизнесмены из "Аванти" предлагают принять незамедлительные меры: законодательно ограничить чиновникам въезд в "санкционные" страны, ввести ограничение на покупку недвижимости, обучение детей и туристические поездки. Также предлагается определить меру наказаний за нарушение этих ограничений вплоть до увольнения. Такие меры, по мнению бизнесменов, и будут настоящими контрсанкциями, в которых российские госслужащие смогут принять непосредственное участие.

Для некоторых государственных служащих в настоящий момент уже действуют ограничения на туристические поездки за рубеж. Так, представители силовых ведомств (МВД, СКР, ФСБ и т.д.) не имеют права на посещение стран, которые ввели санкции против России, в число которых входят США, Канада, ЕС, а также Япония, Австралия и ряд других — всего более 120 стран. Напомним, в настоящий момент в ООН официально зарегистрировано 193 государства.