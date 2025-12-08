Бизнесвумен из Костомукши оштрафовали за торговлю финской икрой и британским сыром

Предприниматель из Карелии выплатит штраф за нарушение ветеринарно-санитарных правил и торговлю санкционными товарами.
Россельхознадзор привлёк к административной ответственности владелицу продуктового магазина из Костомукши, нарушившую ветеринарно-санитарные правила. Об этом сообщили в Североморском межрегиональном управлении ведомства.
— Специалисты Управления приняли участие в надзорных мероприятиях, проведённых Карельской транспортной прокуратурой совместно с Карельской таможней. В ходе мероприятия в [указанном] магазине выявлена продукция в ассортименте без этикеток с информацией о производителе, датах выработки, сроках годности и условиях хранения и без ветеринарных сопроводительных документов (колбасные изделия, грудинка, сало, сыр). Ещё на части продукции отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы (масло сливочное, тушёнка, сгущённое молоко), — пояснили там.
Помимо этого, гражданка торговала санкционными товарами, изготовленными в США, странах Евросоюза, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и других «недружественных» России странах.
— В магазине продавалась красная икра производства Финляндии, хамон производства Испании, сыр, произведённый в Великобритании и Эстонии, всего 2,6 кг товара. (…) Эта продукция запрещена к ввозу в РФ по 31 декабря 2026 г., — отметили в Россельхознадзоре.
Правоохранители изъяли импортные изделия и уничтожили их, а предпринимателю назначили штраф в размере трёх тысяч рублей.
Ранее стало известно, что за 10 месяцев 2025 года в кафе и ресторанах Карелии арестовано и утилизировано 56,9 кг продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Наибольшие нарушения выявлены в документации на мясную продукцию и маркировке товаров.