Бюджет Карелии потеряет до 10 млн рублей в год из-за отмены налога на гостиницы, но власти это не пугает

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому планируется освободить от налога на имущество новые гостиницы, турбазы и другие объекты коллективного размещения.

Проект закона внес в парламент глава республики Артур Парфенчиков.

По оценке правительства, в результате введения такоей налоговой льготы бюджет потеряет от 5 до 10 млн. рублей в год, но эту сумму компенсируют доходы, которые казна получит от поступления налога на доходы физических лиц за счёт создаваемых рабочих мест.

В 2021–2026 годов на территории Карелии планируется ввести в эксплуатацию до 10 гостиниц и прочих объектов, предназначенных для временного проживания, где появится 100 рабочих мест. По подсчетам правительства, дополнительные доходы бюджета за счет НДФЛ в этот период могут составить более 150 млн. рублей. Как налоговые льготы повляют на развитие туризма, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».