Бюджет Карелии за 9 месяцев исполнен с профицитом в 476 млн рублей

По итогам девяти месяцев 2025 года бюджет Карелии исполнен с профицитом в 476 млн рублей. Об этом на заседании правительства республики сообщил министр финансов Александр Климочкин.
Доходы регионального бюджета за отчетный период составили 55,3 млрд рублей, расходы — 54,9 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления достигли 34 млрд рублей, при этом наиболее значительный рост показал налог на доходы физических лиц — увеличение на 1,9 млрд рублей (17%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Экономика республики справляется с внешними вызовами, — отметил глава Карелии Артур Парфенчиков. — Здесь же нужно отметить рост инвестиций в экономику и рост объемов строительства, что крайне важный показатель здоровья экономической ситуации.
Значительные результаты достигнуты в социальной сфере:
— Более 2/3 расходов бюджета направлено на социально-культурные сферу
— Расходы на поддержку семьи и детей составили 14,3 млрд рублей (+15%)
— На реализацию национальных проектов направлено 8,3 млрд рублей. К концу года сумма увеличится до 17,7 млрд рублей.
Финансовая стабильность региона также подтверждается снижением государственного долга на 8,6 млрд рублей (29%) с начала года. Положительная динамика достигнута за счет планового погашения долговых обязательств и участия в федеральной программе списания бюджетных кредитов.
