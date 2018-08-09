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Новости. Общество
12:30, 09 Августа 2018

Бюджет Пенсионного фонда России составляет половину бюджета страны

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На Республиканской трехсторонней комиссии спорили о том, в каком виде должна пройти в России пенсионная реформа.

Как отметил руководитель территориального Отдела Пенсионного фонда РФ Николай Левин, помимо увеличения пенсионного возраста, существует много способов пополнения доходов пенсионного фонда, и наиболее простой – увеличение размера страховых взносов. Но при этом вырастет себестоимость продукции, и предприятия будут загнаны в еще больший тупик. Кроме того, это означает, что у работника заберут еще какую-то часть его денег, что приведет к снижению его жизненного уровня. Третий источник – вывод "из тени".

- Мы ловим за руку тех, кто сегодня уходит от уплаты страховых взносов и от налогов. Но, даже если мы всех тех, кто находится в тени, поймаем и заставим заплатить страховые взносы, мы не получим той цифры, которая позволит обеспечить рост пенсий, - сказал Николай Левин, который подчеркнул, что бюджет Пенсионного фонда России по расходам в год составляет больше 8 триллионов рублей, а это – половина бюджета страны. – Если увеличивать эту цифру, то остановится решение целого комплекса вопросов – дороги, спорт, здравоохранение… Бюджет Карелии составляет порядка 36 миллиардов рублей, бюджет Пенсионного фонда по Карелии в этом году составит 52 миллиарда, из которых сама Карелия зарабатывает только 32 процента, а 68 процентов – это трансферт из Пенсионного фонда России. А если мы ничего не делаем, то к 2030 году приходим со средним размером пенсии, равным прожиточному минимуму пенсионера, и ни о каком повышении благосостояния речи уже не пойдет.

Подробности – в нашем материале.

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Комментарии

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Чинуша
2018-08-09 14:11:27
Прожирают сами огромные суммы , да перечисляют деньги всяким Газпром на покрытие их деятельности . Затратная контора .Титов прав , ликвидировать .
Жуков
2018-08-09 13:46:37
Число сотрудников ПФР 130.000 человек , строят себе замки для работы , если начнут экономить с себя , будет правильно.
Leopol'd
2018-08-09 13:36:40
А чего это Брункс недоволен? Его любимая ЕР рулит, и городом и республикой и страной. Все "неправильные" изгнаны и/или под следствием. Страна под санкциями, которые "на пользу экономике России". Продукты дорожают, снижается качество в условиях искусственного ограничения конкуренции (контрсанкции).

Мечты сбываются!
Саныч
2018-08-09 13:29:09
Херовые из вас руководители, вот что, и хорош трындеть.
Orava
2018-08-09 13:16:00
Что брунсик вроде санкции это полезно -ваши гавкали))
User
2018-08-09 13:06:28
Читаем, куда ушли деньги спи с женой накопительной части пенсий - "покрытие бюджетного дефицита Крыма, расплата за долги ВЭБа, антикризисные мероприятия, развитие регионов, зарплата военным и так далее". И после этого нам втуляют фуфло про дефицит в ПФ РФ!
Инженер Брунс
2018-08-09 12:48:49
хватит врать! Бабло на постройку зданий пенс фонда есть, а на пенсии нет.

Эту сказочку вам ФРС и МВФ рассказывает, народ за животных держите?
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