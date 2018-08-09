Бюджет Пенсионного фонда России составляет половину бюджета страны

На Республиканской трехсторонней комиссии спорили о том, в каком виде должна пройти в России пенсионная реформа.

Как отметил руководитель территориального Отдела Пенсионного фонда РФ Николай Левин, помимо увеличения пенсионного возраста, существует много способов пополнения доходов пенсионного фонда, и наиболее простой – увеличение размера страховых взносов. Но при этом вырастет себестоимость продукции, и предприятия будут загнаны в еще больший тупик. Кроме того, это означает, что у работника заберут еще какую-то часть его денег, что приведет к снижению его жизненного уровня. Третий источник – вывод "из тени".

- Мы ловим за руку тех, кто сегодня уходит от уплаты страховых взносов и от налогов. Но, даже если мы всех тех, кто находится в тени, поймаем и заставим заплатить страховые взносы, мы не получим той цифры, которая позволит обеспечить рост пенсий, - сказал Николай Левин, который подчеркнул, что бюджет Пенсионного фонда России по расходам в год составляет больше 8 триллионов рублей, а это – половина бюджета страны. – Если увеличивать эту цифру, то остановится решение целого комплекса вопросов – дороги, спорт, здравоохранение… Бюджет Карелии составляет порядка 36 миллиардов рублей, бюджет Пенсионного фонда по Карелии в этом году составит 52 миллиарда, из которых сама Карелия зарабатывает только 32 процента, а 68 процентов – это трансферт из Пенсионного фонда России. А если мы ничего не делаем, то к 2030 году приходим со средним размером пенсии, равным прожиточному минимуму пенсионера, и ни о каком повышении благосостояния речи уже не пойдет.

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