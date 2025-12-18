Бюджет Петрозаводска на 2026 год принят в окончательном чтении

В администрации города рассказали о социальной направленности городского бюджета на 2026 год.
Главный финансовый документ Петрозаводска принят. Основные показатели: доходы — 12,1 млрд рублей, расходы — 12 млрд рублей.
— Бюджет социально социально ориентирован. На эту сферу направят 68,3%, — уточнили в мэрии.
В будущем году завершат капитальный ремонт в школах № 12, 29, 35 и 43. Начнут — в Петровском Дворце и в школе № 48. Также ремонт пройдет в трех детских садах — № 15, 34 и 91.
— Важные работы проведем и в других образовательных учреждениях. Обустроим систему экстренного оповещения в Академическом лицее, заменим окна в школе № 36, а также в детских садах № 20, 35 и 107, отремонтируем санузлы и входную группу в школе № 10, создадим «умную» спортивную площадку у школы № 8, — рассказали чиновники.
В планах покупка 31 однокомнатной квартиры для детей-сирот, сохранение льготных проездных и цены за проезд в муниципальном транспорте. На реализацию программы «Петрозаводск пешеходный». выделят более 50 млн рублей. Список объектов еще формируется. Также продолжат бороться с несанкционированными свалками, незаконно установленными гаражами, расселенными аварийными домами.