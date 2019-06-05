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Новости. Экономика
16:45, 05 Июня 2019
фото: © Денис Вышинский/ТАСС

Бюджет Петрозаводска увеличен на 392 млн рублей

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Депутаты Петросовета внесли поправки в городскую казну, которые подразумевают увеличение ее доходной и расходной частей.

На сессии горсовета пятого июня депутаты внесли изменения в решение горсовета "О бюджете Петрозаводского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020-21 г.г.".

"Доходная и расходная части бюджета за счет межбюджетных трансфертов с учетом поправки по 2019 году предложена к увеличению на 392 млн рублей", - сказала председатель комитета финансов Елена Логинова.

Куда пойдут деньги, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-06-05 17:20:41
Неужели аварийный фонд будут расселять , даже не верится.
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