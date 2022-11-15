Бюджет Петрозаводска в 2023 году вырастет на 30%, в основном, благодаря помощи правительства Карелии

Проект бюджета Петрозаводска на 2023 год предусматривает рост доходов и расходов более чем на 2 млрд рублей по сравнению с теми суммами, которые закладывались в проект 2022 года.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации города председатель комитета финансов Елена Логинова.

«Проект бюджета на 2023 год значительно весомее первоначально утвержденного бюджета на 2022 год. Рост по доходам и расходам составляет свыше двух миллиардов рублей или 30%», — сказала Логинова.

По ее словам, доходы и расходы городской казны запланированы в сумме 9,4 млрд рублей и 69% из них — средства, которые поступят из республиканского бюджета.

«Правительством республики Карелия оказана серьезная поддержка городскому бюджету», — добавила председатель комитета.