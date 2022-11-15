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«Бюджет поддержания штанов»: оппозиция в парламенте проголосовала против проекта бюджета Карелии

Новости. Общество
14:19, 17 Ноября 2022
фото: Законодательное собрание Карелии

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Проект бюджета Карелии на 2023 год, поддержанный большинством депутатов парламента, вызвал критику со стороны оппозиционных фракций.

Законопроект обсуждался на сегодняшнем заседании Законодательного собрания.

По мнению его противников, в проекте предусмотрено недостаточно денег по ряду статей расходов, в том числе, социальных.

«Мы посмотрели этот бюджет и пришли к выводу, что, во-первых, как бы тут не говорили про социальную составляющую, даже с натяжкой его нельзя назвать социально ориентированным. И второй момент, это бюджет не развития, а, можно так сказать, если не деградации, то просто поддержания штанов», — сказал лидер фракции КПРФ Евгений Ульянов.

Фракция «Яблоко» также отказалась поддержать проект бюджета.

«Мы считаем недостаточной поддержку местного самоуправления. 1,2 млрд рублей, о которых тут говорили, это абсолютно недостаточно для того, чтобы решать самые насущные вопросы жизнедеятельности наших поселений. В связи с этим темнота, бездорожье, неисполненные судебные решения, дома культуры, которые работают по несколько часов в неделю, бесконечная оптимизация и так далее. Это хорошо, что будут строиться дома престарелых, но хочется еще, чтобы в действующих домах было, и должное питание и должное материально-техническое обеспечение для тех, кто там находится», — пояснила свою позицию лидер фракции Эмилия Слабунова.

С этим мнением согласен депутат от «Справедливой России» Александр Федичев.

«Можно тысячу раз сказать „халва“, но слаще от этого не станет. Можно тысячу раз говорить, что это социальный бюджет, что это бюджет развития, но он таковым не является. Между тем мы видим рост расходов по управленческим затратам, затратам на наших чиновников, и может быть, надо начать с Законодательного собрания», — считает депутат.

Эти доводы считают несостоятельными депутаты от «Единой России», голосовавшие за проект бюджета. По их словам, финансирование ряда статей будет увеличено в ходе обсуждения поправок ко второму чтению законопроекта.

«Разговор о конкретных расходах мы будем вести в течение всего ноября в процессе внесения поправок ко второму чтению. А принимая бюджет в первом чтении, мы отвечаем себе на вопрос, в каком состоянии находится экономика, отвечаем на вопрос избирателей, все ли у нас нормально с доходами. У нас с вами в экономике все стабильно. Тот запас прочности, который был создан, позволяет прогнозировать доходы и исполнять социальные обязательства. А по расходам в течение месяца мы будем обсуждать конкретные поправки», — сказал вице-спикер парламента Илья Раковский.

За принятие проекта бюджета проголосовали 28 депутатов, против были только пятеро.

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