Бюджетникам Карелии повысят зарплату на 10 процентов

С 1 октября работникам бюджетных учреждений Карелии повышают зарплату.

О повышении зарплаты бюджетникам республики рассказал на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Несмотря на все сложности с исполнением бюджета, мы нашли возможность с 1 октября повысить на 10 процентов зарплаты работникам бюджетных учреждений республики", - сообщил руководитель региона.



Повышение коснется тех, кто трудится в государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях Карелии. В их числе, например, центр занятости населения, многофункциональный центр, центр социальной работы, уточнил глава республики.



Так, в прошлом году зарплата работников бюджетной сферы республики была проиндексирована на 4 процента, отметил Артур Парфенчиков.