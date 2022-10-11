Бюджетникам в Петрозаводске выплатят зарплату за декабрь до Нового года

Городской совет Петрозаводска заложил в бюджет Карелии на 2022 год дополнительные деньги для выплаты декабрьской зарплаты работникам муниципальных организаций.

Это следует из решения, принятого на сегодняшней сессии Петросовета.

Деньги выделены «в целях частичной выплаты заработной платы работникам за декабрь в декабре текущего года», говорится в документе.

Согласно изменениям в бюджете, на эти выплаты предусмотрено более 10 млн рублей.