Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
20:40, 20 Марта 2018

Бюджетники получат 20 миллиардов из резервного фонда

По теме

Правительство Карелии выдаст гранты руководителям фермерских хозяйств
20.03.18 16:34
В десятке лучших работодателей РФ оказались пять компаний с подразделениями в Карелии
20.03.18 15:49
Глава Минсельхоза Карелии рассказал, как Медвежьегорскому молокозаводу выйти из кризиса
20.03.18 15:36
Все новости
Загрузка...

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил повысить заработные платы работников бюджетной сферы за счет правительственного резервного фонда.

На эти цели из него будет выделено 20 миллиардов рублей, сообщается на сайте правительства.

В документе говорится, что рост зарплат бюджетников связан с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 мая 2018 года до 11 163 рублей. Также в распоряжении утверждено распределение этих дотаций между бюджетами субъектов страны.

Как пишет lenta, в настоящее время МРОТ равен 9489 рублям в месяц — 85 процентам от величины прожиточного минимума. 7 марта президент Владимир Путин подписал указ о майском повышении минимального размера оплаты труда. По подсчетам Минтруда, чтобы реализовать эту задачу и приравнять МРОТ к прожиточному минимуму, потребуется около 40 миллиардов рублей.

По теме

Правительство Карелии выдаст гранты руководителям фермерских хозяйств
20.03.18 16:34
В десятке лучших работодателей РФ оказались пять компаний с подразделениями в Карелии
20.03.18 15:49
Глава Минсельхоза Карелии рассказал, как Медвежьегорскому молокозаводу выйти из кризиса
20.03.18 15:36
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
14.03.2018, 07:15
В Петрозаводске битвой салютов, кашей и морсом заманивают 18 марта на митинг-концерт
13.03.2018, 12:46
ВИДЕО: Водители подрались на кольце в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 15:47
Обществоведение
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
Сотрудники станции скорой медицинской помощи в Петрозаводске возмущены, почему им урезали "ночные", "колесные" и выплаты "за вредность".
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 6
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:47
Частная жизнь
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
Так считает петрозаводчанка Вера Ивановна Фомина, недавно отметившая свое 90-летие.
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
Карелии грозит биатлонный бум? 2
06.03.2018 14:05
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
Сегодня 14:59
все фото и видео

Опрос

Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»