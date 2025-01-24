Бюджетнику в Карелии зажали доплату за вредность

Инспекция труда Карелии вмешалась и восстановила права работника бюджетной сферы.

Государственная инспекция труда Карелии добилась восстановления прав работника на оплату труда, рассказали в надзорном ведомстве.

Инспекторы труда выяснили, что сотруднику бюджетной организации не заплатили за работу во вредных условиях труда.

Ведомство вмешалось, провело профилактические мероприятия в отношении государственного бюджетного учреждения здравоохранения одного из районов Карелия.

В результате работнику произвели перерасчет заработной платы за прошлый год. Таким образом сотрудник получил доплату за работу во вредных условиях труда в установленном законом размере.