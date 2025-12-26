Благодаря действиям прокуратуры жительнице Петрозаводска вернут 90 тысяч рублей

Суд удовлетворил исковые требования потерпевшей, постановив взыскать с ответчика в её пользу все украденные средства.

На основании анализа расследуемых полицией уголовных дел о мошеннических действиях, сотрудники прокуратуры Петрозаводска выявили веские аргументы для судебной защиты интересов пострадавшей.

Мошенники обманным путем заставили женщину перевести её накопления в размере 90 тысяч рублей на так называемый «защищенный счет». Они убедили её, что это необходимо для декларирования денег и защиты от возможного уголовного преследования. Эта транзакция была проведена в пользу жителя Кемерово, который предоставил злоумышленникам реквизиты своего банковского счета для дальнейшего обналичивания средств.

Поскольку нанесенный ущерб женщине не был компенсирован, прокуратура оказала ей юридическую поддержку в составлении и подаче искового заявления о взыскании незаконно полученных денежных средств с владельца указанного банковского счета.

Суд удовлетворил исковые требования потерпевшей, постановив взыскать с ответчика 90 тысяч рублей в её пользу.

Контроль за исполнением судебного решения возложен на прокуратуру.