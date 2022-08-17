Благодаря инициативным жителям у лицея Петрозаводска появится спортивная площадка

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, как преображается территория лицея №13 благодаря программе местных инициатив.

«Для преображения наших школ и детских садов стараемся привлекать все возможные ресурсы. Вдвойне приятно, когда инициатива исходит от педагогов, родителей, активных жителей района и всех, кому небезразличны образовательные учреждения», - сообщил на свой странице глава города Владимир Любарский.

Вот, например, Кукковка, по его словам, объединилась для победы в Программе поддержки местных инициатив. Благодаря активности жителей на территории лицея №13 строится новая спортивная зона. «Сегодня уже снят старый асфальт с волейбольной и баскетбольной площадок, ведется разработка грунта для устройства дренажной системы. Все работы должны завершиться в ноябре», - расскалал Любарский.