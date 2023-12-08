Благодаря конкурсу социально значимых проектов в деревне Симон-Наволок появилась парковка

Отсутствие возможности проезда к домам приносило массу неудобств жителям.

В деревне Симон-Наволок Видлицкого сельского поселения появилась парковка, сообщили в паблике Олонецкого района.



Как рассказали в группе, в этом году благодаря участию в конкурсе социально значимых проектов ТОС «Simänniemen hieru» удалось отремонтировать дорогу и создать рядом площадку для стоянки авто и разворота техники.

Признание в конкурсе «Лучшее территориальное самоуправление Республики Карелия» 2022 г. позволило направить средства премии на приобретение сыпучих материалов, что сделало эту площадку еще удобнее для эксплуатации в любое время года, отметили в сообществе.





«Идея строительства стоянки для автотранспорта созрела уже давно, т. к. отсутствие возможности проезда к домам приносит массу неудобств ее жителям. Раньше обочина дороги служила круглогодичной парковочной площадкой для личного транспорта, что затрудняло очистку дороги от снега. С большим трудом осуществлялся разворот крупногабаритного транспорта, были проблемы с вывозом ТКО. Эти обстоятельства, несомненно, сказывались на качестве жизни местного населения», — написали на странице ТОС.





В источнике подчеркнули, что с появлением площадки многие проблемы решились. Теперь есть где развернуться крупногабаритной, в т. ч. специализированной технике. Владельцам личного автотранспорта удобно парковать автомобили на специальной площадке. Удобно чистить дорогу от снега.





«Мы благодарны всем, кто помогает нам решать проблемы и делать нашу жизнь немного комфортнее. Все дела решаются совместно с администрацией Видлицкого с/п. Спасибо Коробочкину Александру за инициативу формирования площадки в рамках проекта ТОС по ремонту дороги. Алешину Андрею и Леонкину Андрею за отзывчивость и помощь в любое время суток и при любых обстоятельствах. Особые слова благодарности Правительству РК за возможность участвовать в конкурсах, побеждать и получать большую финансовую поддержку. Это для нас так важно!», — заключили на странице ТОС.